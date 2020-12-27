«تعليم الوفاق»: اجتماع لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وفق الظروف الحالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 03:09 مساء
اجتماع وزارة التعليم بحكومة الوفاق لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، 27 ديسمبر 2020 (الوزارة)

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق عقد اجتماع اليوم الأحد لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد (2020- 2021)، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة اجتمع مع مراقبي تعليم بلديات طرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى، لمناقشة الخطة الدراسية والاستعداد للعام الدراسي الجديد «وفق الظروف الحالية».

وكانت الوزارة أعلتت الثلاثاء الماضي أن 23 يناير المقبل سيكون موعدا لبداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، على أن يكون يوم الثاني من يناير موعدا لعودة الدراسة التمهيدية للصفوف الدراسية من الأول إلى السادس.

واليوم الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 98 ألفا و381 حالة، ما زال 27 ألفا و955 منها نشطا، بينما تعافى 68 ألفا و990 آخرون، وجرى تسجيل 1436 حالة وفاة.

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