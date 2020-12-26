بحضور النمروش وباشاغا وأكار... مراسم تخريج طلاب الكلية العسكرية والدفاع الجوي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 11:03 مساء
من مراسم تخريج طلاب الكلية العسكرية والدفاع الجوي، 26 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)

أجريت، مساء السبت، بالكلية العسكرية بالهضبة، مراسم تخريج طلاب الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي، بحضور عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد حمزة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة  خالد المشري، ووزير الدفاع الدكتور صلاح النمروش، إضافة إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان التركي.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم بآيات قرآنية، وكانت أولى الكلمات لآمر الكلية العسكرية العقيد محمود الغزالي، تلتها كلمة رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ثم كلمة وزير الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الدفاع بموقع «فيسبوك».

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وتضمن الحفل عروضا عسكرية في فنون الدفاع عن النفس، تلاها توسيم الطلاب الأوائل، ثم تلى جميع الطلاب قسم الطاعة، ليكون الختام بالنشيد الوطني.

وحضر الحفل كذلك وزير الداخلية فتحي باشاغا، و رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان و آمري المناطق العسكرية، ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات، وآمري الفرف الرئيسية والميدانية، وآمري الوحدات بالقوات التابعة لحكومة الوفاق، والملحقين العسكريين، وأولياء أمور الخريجين.

من مراسم تخريج طلاب الكلية العسكرية والدفاع الجوي، 26 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)
من مراسم تخريج طلاب الكلية العسكرية والدفاع الجوي، 26 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)
من مراسم تخريج طلاب الكلية العسكرية والدفاع الجوي، 26 ديسمبر 2020. (دفاع الوفاق)
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