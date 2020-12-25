صنع الله يدعو شركة تموين الحقول النفطية استراتيجية لزيادة دخلها

صنع الله يرأس الجمعية العمومية لشركة تموين الحقول النفطية، 24 ديسمبر 2020، (مؤسسة النفط)

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله شركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية التفكير بطريقة استراتيجية تزيد من دخلها بتنويع المصادر و الدخول في شركات ناجحة، والتواصل مع المؤسسة للحصول على الاعتمادات اللازمة.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الجمعية العمومية للشركة، أمس الخميس، الذي استعرض إجراءات الشركة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومناقشة الميزانية التقديرية للعام 2020، والمقترحة للعام 2021، وإنجازات الشَّركة في مجال الصَّحة والسَّلامة الغذائيَّة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشاد صنع الله بعاملي الشركة الذين أدوا مهامم «رغم الظروف الصعبة التي تمر بها» البلاد وشح الميزانيات، مضيفا أن الشركة «قدمت كل ما باستطاعتها» في العديد من المواقع والحقول والموانئ النفطية.

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‎وأوصى مجلس إدارة المؤسسة بالاهتمام بالعاملين، وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم ليتمكنوا من أداء مهامهم بالصورة المثلى، مؤكدين استمرار المؤسسة في دعمها للشركة على جميع الأصعدة.

‎من جانبه، شرح رئيس لجنة إدارة الشركة الدكتور فؤاد ارحيم أهم أعمال الشركة خلال هذا العام، وخططها المستقبلية للعام المقبل، والتحديات التي تواجهها، ومقترحاتها لحل العقبات.