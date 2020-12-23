جلسة حوارية حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية بسبها

فعاليات الجلسة الحوارية حول دور الإعلام في المشاركة الانتخابية بسبها. (تصوير رمضان كرنفودة)

شهدت قاعة جامعة سبها، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول «دور الإعلام في المشاركة الانتخابية»، التي أشرف عليها ونظمها مكتب الإدارة الانتخابية بالمدينة.

وقال رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، فرج دحيرج لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة تأتي ضمن أنشطة المفوضية العليا للانتخابات الرامية إلى تعزيز المشاركة الانتخابية بين شرائح المجتمع وتفعيل دور شركاء المفوضية من إعلاميين ومدونين ونشطاء مجتمع مدني لتوسيع دائرة التوعية الانتخابية.

وأضاف دحيرج أن مناقشات الجلسة تركزت على أربعة محاور هي: تقييم دور وسائل الإعلام خلال الانتخابات السابقة، إلى جانب التحديات والمشكلات التي تواجه وسائل الإعلام في التواصل مع المفوضية وكذلك التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في أدوار التوعية الانتخابية، فضلا عن تحديد نقاط العلاقة بين المفوضية ووسائل الإعلام والمسؤولية التوعوية على عاتق الطرفين.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقوم بعدة أنشطة تدريبية وتوعوية خلال هذه الفترة استعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

فعاليات الجلسة الحوارية حول دور الإعلام في المشاركة الانتخابية بسبها. (تصوير رمضان كرنفودة)