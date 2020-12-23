جلسة حوارية حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 07:37 مساء
فعاليات الجلسة الحوارية حول دور الإعلام في المشاركة الانتخابية بسبها. (تصوير رمضان كرنفودة)

شهدت قاعة جامعة سبها، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول «دور الإعلام في المشاركة الانتخابية»، التي أشرف عليها ونظمها مكتب الإدارة الانتخابية بالمدينة.

وقال رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، فرج دحيرج لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة تأتي ضمن أنشطة المفوضية العليا للانتخابات الرامية إلى تعزيز المشاركة الانتخابية بين شرائح المجتمع وتفعيل دور شركاء المفوضية من إعلاميين ومدونين ونشطاء مجتمع مدني لتوسيع دائرة التوعية الانتخابية.

وأضاف دحيرج أن مناقشات الجلسة تركزت على أربعة محاور هي: تقييم دور وسائل الإعلام خلال الانتخابات السابقة، إلى جانب التحديات والمشكلات التي تواجه وسائل الإعلام في التواصل مع المفوضية وكذلك التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في أدوار التوعية الانتخابية، فضلا عن تحديد نقاط العلاقة بين المفوضية ووسائل الإعلام والمسؤولية التوعوية على عاتق الطرفين.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقوم بعدة أنشطة تدريبية وتوعوية خلال هذه الفترة استعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

فعاليات الجلسة الحوارية حول دور الإعلام في المشاركة الانتخابية بسبها. (تصوير رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نابولي يفوز بالاستئناف على قرار تخسيره أمام يوفنتوس
رياضة عالمية
السلطات الروسية: رصدنا 1424 سلالة لفيروس «كورونا»
دولى
بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
القبلاوي: اتفاق مع مالطا على منح تأشيرات «شنغن» للمواطنين الليبيين نهاية يناير ...
ليبيا
طرابلس تستضيف المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية
ليبيا
برلسكوني: إطلاق 18 صيادا من إيطاليا جاء بعد مكالمة بوتين حفتر
ليبيا
شلقم: التحقيق الأميركي الجديد بقضية لوكربي لا يفتح الملف المغلق
ليبيا
واشنطن تتهم عنصرا سابقا في الاستخبارات الليبية بالمشاركة في اعتداء لوكربي في ...
ليبيا
«فرانس برس»: أشجار وزينة عيد الميلاد للبيع في السعودية في مشهد غير مألوف
عربى
دي مايو: حفتر طلب إطلاق 4 ليبيين مقابل الإفراج عن «الصيادين الصقليين»
ليبيا
برنامج فلوسنا | مَن يشرعن الفساد ويدافع عنه في ليبيا
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو الإفطار المثالي لمرضى السكري