«الرئاسي»: الخميس عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، اعتبار غدا الخميس الموافق 24 ديسمبر عطلة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات العامة؛ وذلك لمناسبة عيد الاستقلال.

ونص القرار رقم «936» لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي على ضرورة أن تراعي العطلة «المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010».

ونصت المادة الثانية من القرار على «أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه».