مدير مركز تأهيل المعاقين ببني وليد يناشد الجهات المختصة دعم المركز

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020, 05:17 مساء
مركز تأهيل المعاقين في بني وليد. (الإنترنت)

ناشد مدير مركز تأهيل المعاقين ببني وليد، عمران عبدالجليل، المسؤولين والجهات المختصة بالدولة دعم المركز، ليتمكن من تقديم خدماته إلى المترددين عليه الذين قدر عددهم بنحو 550 مترددا.

وقال عبدالجليل لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن المركز «يحتاج إلى عدد من المعدات والأجهزة من أجل تقديم خدماته للمعاقين والمترددين الذي يتجاوز عددهم 550 مترددا».

وأضاف أن المركز يحتاج أيضا إلى «فنيين في العلاج الطبيعي والمستلزمات الطبية والأجهزة الرياضية والكهربائية ودار حضانة خاصة بالأطفال المترددين لتطوير عمل المركز، فضلا عن بعض الدورات للموظفين والفنيين».

وذكر عبدالجليل أن المركز يعالج عددا من الحالات، منها: الشلل وإصابات الكسور والتهاب المفاصل والخلع المفصلي وضمور العضلات وعيوب النطق والتشوهات والشيخوخة وحالات البتر، بالرغم من النقص الذي يعانيه في الأجهزة الطبية.

وأنشأ مركز تأهيل المعاقين التابع لفرع صندوق التضامن الاجتماعي ببني وليد العام 1989، ولا يزال يقدم خدماته حتى الوقت الراهن.

أحد الأسرة المتهالكة بمركز تأهيل المعاقين في بني وليد. (الإنترنت)
أحد الأسرة المتهالكة بمركز تأهيل المعاقين في بني وليد. (الإنترنت)
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