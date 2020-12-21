إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في ليبيا يتجاوز 95 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 12:00 مساء
عامل صحي يعرض أنابيب تحتوي على عينات للكشف عن فيروس «كورونا»، 20 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، ليتجاوز بذلك إجمالي الحالات المكتشفة في البلاد 95 ألفا.

وتماثل للشفاء 722 مصابا، في حين توفى 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

واستلم المركز 3910 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1504 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1000 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 332 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 50 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 95 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 302 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 81 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة 14 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 6 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس 4 عينات، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 92 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 118 عينة، ومختبر «PCR» مركز العزل زوارة 124 عينة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 95 ألفا و200 حالة، منها 28 ألفا و299 نشطة، و65 ألفا و532 متعافى، في حين توفى 1369 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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