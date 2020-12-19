معيتيق يحضر ورشة عمل لمناقشة قرار تشغيل الشباب العاطلين عن العمل

معيتيق يحضر ورشة عمل لمناقشة قرار تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل، 19 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

بدعوة من نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، نظمت مساء الجمعة، ورشة عمل لمناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم «567»، لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب الشباب العاطلين عن العمل، حضرها وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، ورئيس الهيئة العامة للثقافة، ووكيلا الوزارة لتشغيل الشباب وشؤون التدريب

وخلال الورشة، أكد معيتيق «دور الشباب في عملية البناء والتنمية خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها»، في إشارة لقرار مصرف ليبيا المركزي الصادر أخيرا بشأن توحيد سعر الصرف، والإصلاحات التي بدأ تنفيذها خلال العام 2018، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

وشدد على «ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب من خلال سوق عمل أخرى بانخراطهم في القطاع الخاص بدعم مباشر من الحكومة»، وقال إن «التنمية في ليبيا تعتمد على الشباب من خلال الاستقرار، وليس المواجهات المسلحة التي ستعيدنا إلى المربع الأول».

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واعتبر معيتيق تواجده مع نخب الشباب في عدد من التخصصات والاستماع لمقترحاتهم حول تشغيلهم ودخولهم سوق العمل «يفتح الآفاق لوزارة العمل والتأهيل لتنفيذ القرار بكل تفاصيله لدعم الشباب في القطاعين العام والخاص».



وزارة العمل تعلن خطة تنفيذ قرار تدريب وتشغيل الشباب

بدوره، أعلن وزير العمل خطة الوزارة لتنفيذ القرار بتدريب وتشغيل الشباب بتكليف لجان عمل لحصر الباحثين عن العمل في مكاتب التشغيل في كل مناطق ليبيا الذين يتجاوز عددهم 244 ألفا و977 شابا، مقابل تسجيل أكثر من مليوني موظف في القطاع العام.

وأكد أهمية القطاع الخاص والعمل على توعية الشباب للانخراط فيه، وتقديم ضمانات من الحكومة لدعمه من أجل خلق ثقة بين الباحث عن العمل والحكومة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ القرار وتحفيزهم لدخول سوق العمل ودعمهم بتخصيص الميزانيات اللازمة من خلال المشاريع الصغرى والمتوسطة.

معيتيق يحضر ورشة عمل لمناقشة قرار تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل، 19 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

معيتيق يحضر ورشة عمل لمناقشة قرار تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل، 19 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

معيتيق يحضر ورشة عمل لمناقشة قرار تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل، 19 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

معيتيق يحضر ورشة عمل لمناقشة قرار تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل، 19 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)