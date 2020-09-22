أكثر من 300 ألف مواطن سجلوا في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 08:30 صباحا
شعار وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الناطقة باسم وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، ربيعة عمار، تسجيل أكثر من 300 ألف باحث عن العمل في البرنامج الوطني لتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي، وهم من مختلف ربوع ليبيا.

وكشفت انتهاء عملية تسجيل الباحثين أمس الإثنين في البرنامج المعتمد بموجب القرار 567، الصادر في 29 أغسطس الماضي، حسب بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لكنها أشارت إلى أن الرقم المسجل «يعتبر غير حقيقي»، إذ ستبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في عمليات الفرز والمطابقة وكشف التكرار والازدواج، والربط مع الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني.

ويمكن للباحثين عن العمل غير المسجلين، الذين لم يتمكنوا من تقديم بياناتهم ضمن البرنامج، التسجيل في منظومة الباحثين بالوزارة، حسب عمار، لافتة إلى أن عملية تحديث البيانات مستمرة، وباب التسجيل مفتوح بها.

مبادرة «الرئاسي»
وفي نهاية أغسطس، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، موضحًا أن الغرض من هذا القرار هو تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في سوق العمل، بما لا يزيد الالتزامات على الخزانة العامة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.

وأعلنت وزارة العمل المستندات المطلوبة للتقديم وهي: «شهادة المؤهل العلمي، وشهادتا ميلاد وإقامة حديثتان، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورتان شخصيتان، وصك ملغي، وملف لحفظ المستندات»، أما الباحثون عن العمل الذين سجلوا خلال السنوات من 2018 إلى 2020، فعليهم مراجعة قسم التوثيق والمعلومات بمكتب العمل والتأهيل التابعين له، للتأكد من استيفاء بياناتهم بالمنظومة وعدم وجود أية نواقص.

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