ميناء بنغازي يستقبل 662 حاوية بضائع و22 ألف طن ذرة صفراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 ديسمبر 2020, 09:12 صباحا
حاويات سلع وبضائع في ميناء بنغازي البحري، 3 نوفمبر 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري ثلاث سفن شحن تحتوي على بضائع وسلع مختلفة إضافة إلى 22 ألف طن من حبوب الذرة الصفراء وأكثر من خمسة آلاف طن من حبوب الصويا، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

ودخلت سفينة نقل الحاويات «ڤكترا» الوكيل الملاحي لشركة «البحر المتوسط» للتوكيلات الملاحية الميناء، وعلى متنها 283 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما دخلت السفينة «إيجي فيوتشر» الوكيل الملاحي لشركة «عبر أعالي البحار» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 378 حاوية بضائع متنوعة، حسب تصريح للناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي.

- ميناء بنغازي البحري يستقبل 627 حاوية بضائع

وقال الشهيبي في التصريح المنشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك» إن الميناء استقبل كذلك سفينة نقل الحبوب «ماي ماريا» الوكيل الملاحي لشركة «الشيمة» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 22 ألف طن من حبوب الذرة الصفراء، و5400 طن من حبوب الصويا.

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