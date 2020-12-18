في ذكرى اليوم الوطني.. المشري يتمني رفع الحصار عن قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 ديسمبر 2020, 03:59 مساء
لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع المشري. الأحد 1 نوفمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

تمني رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، «رفع الحصار عن الشعب القطري الشقيق في أقرب وقت»، وذلك في ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.

وأرسل المشري، رسائل تهنئة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين بعد المئة لليوم الوطني لدولة قطر، بحسب بيان نشره المجلس الأعلى للدولة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

وقدم المشري في رسالته تهانيه لدولة قطر أميراً وشعباً متمنين لقطر وأهلها دوام الأمن والسلام والتقدم والرخاء».

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كما تضمنت الرسالة تهنئة والد أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس مجلس الأمة القطري أحمد بن عبد الله آل محمود.

وأكد المشري في الرسالة «عمق علاقة الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين الليبي والقطري»، مشيداً «بمواقف قطر المشرفة دائماً تجاه ليبيا»، بحسب قوله.

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