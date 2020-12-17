«خارجية الوفاق»: بدء الأعمال الخاصة بإنشاء الطريق الساحلي السريع ربيع 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 08:43 مساء
اجتماع اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة في طرابلس. الخميس 17 ديسمبر 2020. (وزارة الخارجية الليبية)

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي، مساء اليوم الخميس، اتفاق اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة «على بدء الأعمال الخاصة بإنشاء الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب الليبي ربيع سنة 2021».

وأضاف القبلاوي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» أنه «تم التأكيد على حل مشكلة الديون المستحقة للشركات الإيطالية على الدولة الليبية وإمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين».

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي فإن اللجنة الفنية الليبية - الإيطالية المشتركة عقدت اليوم اجتماعا بالخصوص بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

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ومشروع إنشاء الطريق الساحلي الذي يربط بين امساعد عند الحدود مع مصر شرقا ورأس اجدير عند الحدود مع تونس غربا تأجل تنفيذه لأكثر من مرة منذ أكثر من عشر سنوات، وهو أحد المشروعات التي تضمنتها اتفاقية الصداقة بين ليبيا وإيطاليا الموقعة في بنغازي في العام 2008.

اجتماع اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة في طرابلس. الخميس 17 ديسمبر 2020. (وزارة الخارجية الليبية)
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