الأغا: خفض تدريجي لسعر الدولار الذي أقره «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 08:27 مساء
رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، عن الأسف من «صياغة بيان المصرف المركزي بشأن تعديل سعر الصرف»، مشيرا إلى أنها «كانت بعيدة عن روح التفاؤل والإيجابية لدى المواطن، وشابه الغموض والظلامية».

لكنه قال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس «حسب معلوماتي، والتي استمددتها من خلال نقاشي مع الأستاذ علي الحبري (محافظ المركزي في البيضاء) الأيام الماضية حول آلية التعديل والخطة المعتمدة، فإن السعر 4.48 دينار هو سعر البداية، وأنه سيتم خفضه تدريجيا خلال مدد زمنية ليست بالطويلة وفق إجراءات ومتابعة للوصول إلى السعر النهائي».

ونوه إلى أنه سيجري «ضخ العملة لجميع المصارف دون قيود تعجيزية تمكن المصارف من فتح الاعتمادات، وبيع العملة للأغراض الشخصية بكل سهولة ويسر».

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والأربعاء، أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإجماع، توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير 2021، ومن المقرر أن يسري هذا السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية».

وحسب البيان فقد سادت الاجتماع «روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن»، لافتا إلى أن مجلس الإدارة «سيكثف اجتماعاته الأسابيع المقبلة؛ بما يمكنه من اتخاذ مزيد من القرارات الهادفة إلى حل المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي، بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية، ويسهم في تخفيف معاناة المواطنين».

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