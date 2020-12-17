بلدية بنغازي: إزالة العشوائيات في حي سعدون

إزالة سور على مسار إزدواج الطريق الدائري الخامس ببنغازي، 16 ديسمبر 2020، (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي إزالة العشوائيات داخل حي سعدون بمنطقة سيدي حسين.

ونفذ جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي أعمال الإزالة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، تواصلت أعمال إزالة العوائق في مسار تنفيذ إزدواج الطريق الدائري الخامس في بنغازي، تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، والحرس البلدي.

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وجرى أخيرا إزالة أسوار صندوق الضمان الاجتماعي، والشركة العامة للأسلاك والمُنتجات الكهربائية، ومُجمع بنغازي الغذائي، لوجودها على مسار الإزدواج.