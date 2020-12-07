إزالة عوائق أمام مسار ازدواج الطريق الدائري الخامس في بنغازي

إزالة سور شركة الأسلاك في بنغازي المتعارض مع مسار ازدواج الطريق الدائري الخامس، 6 ديمسبر 2020، (بلدية بنغازي)

أعلنت بلدية بنغازي استمرار أعمال إزالة العوائق في مسار تنفيذ ازدواج الطريق الدائري الخامس، تحت إشراف ومُتابعة مكتب المشروعات بالبلدية، وجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، وبحضور مديري إدارتي المتابعة وضمان الجودة وشؤون المحال.

وقام منفذو المشروع بهدم السور الخاص بالشركة العامة للأسلاك والمُنتجات الكهربائية، أمس الأحد، الذي يتعارض مع مسار الطريق، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أنه سبق إزالة السور الواقع في مسار الطريق الخاص بمجمع بنغازي الغذائي، وجارٍ العمل على إزالة جميع العوائق حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع، الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام في الطُرقات العامة، علما بأن مسار الازدواج سيمتد من طريق الهواري إلى جزيرة الدوران بحي السلام «جزيرة الطيارة».