«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. والرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 12:52 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء قليلة السحب على طول الساحل الليبي تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر خفيف الموج على طول الساحل الليبي، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- رياح جنوبية شرقية متغيرة الاتجاه، الخميس، من ساحل زوارة إلى طرابلس، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- الرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية.

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