«داخلية الوفاق» تدرس الاحتياجات الأمنية لمنطقة العربان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 04:30 مساء
مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية يلتقي وفدا من أعيان ومشايخ العربان، 16 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)

التقى مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية في حكومة الوفاق، عميد محمد المداغي، اليوم الأربعاء، وفدا من أعيان ومشايخ العربان.

وشهد اللقاء، الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة العربان للوقوف على «أهم المتطلبات والاحتياجات الأمنية، وحلحلة المشكلات والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني بالمنطقة»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بشان حلحلة العراقيل الأمنية داخل كل المناطق، إلى «تذليل الصعاب أمام المؤسسات العاملة بالمنطقة من أجل توفير الخدمات الأساسية والأمنية للأهالي وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والخدمية».

مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية يلتقي وفدا من أعيان ومشايخ العربان، 16 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية يلتقي وفدا من أعيان ومشايخ العربان، 16 ديسمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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