«عمل الوفاق»: تنظيم دورات تدريبية في المجال الحرفي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 ديسمبر 2020, 02:49 مساء
شعار وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق تنظيم دورات تدريبية في المجال الحرفي المهني للباحثين عن العمل من فئة غير المؤهلين.

وفتحت الوزارة الباب أمام الشركات والمراكز التدريبية من أجل المشاركة في هذه الفعاليات، وذلك حتى موعد أقصاه يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري، حسب خطاب إلى مديري مكاتب الوزارة، منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتمثلت إجراءات مشاركة الشركات أو المراكز أن تستوفي الشروط الإدارية والقانوينة، وهي «ترخيص وإذن مزاولة نشاط تدريبي ساري المفعول»، إضافة إلى عرض فني يشمل محتويات ومفردات منهج الدورة.

ولفتت الوزارة إلى أن العروض الفنية والمالية المقدمة يجب ألا تتجاوز التخصصات الحرفية التي تتناسب مع طبيعة واحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص للفنيين الذكور والإناث، في حدود النطاق الجغرافي لكل بلدية.

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