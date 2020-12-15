حملة للتشجير في متنزه النقازة بالخمس يناير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, 10:17 صباحا
اجتماع في جهاز الشرطة الزراعية لبحث حملة تشجير في الخمس، 14 ديسمبر 2020، (داخلية الوفاق)

استضاف جهاز الشرطة الزراعية اجتماعا تحضيريا لحملة تشجير متنزه النقازة الوطني بمدينة الخمس، المزمع تنفيذها يناير المقبل.

حضر الاجتماع رئيس مجلس أعيان قبائل الخمس وأعضاء من وزارة الزراعة في حكومة الوفاق وعدد من نشطاء منظمات المجتمع المدني، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس جهاز الشرطة الزراعية عميد عبدالباسط سلامة ضرورة التعاون في إنجاز العمل للمحافظة على التوازن البيئي، موضحا أنه لابد من تطوير هذه الأعمال بشكل واسع في كافة أنحاء البلاد.

يذكر أن بلدية يفرن أطلقت حملة تشجير يوم السبت الماضي؛ استهدفت زراعة ألف شجرة خلال يوم واحد.

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