بلدية يفرن تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في يوم واحد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 11:25 صباحا
المروج الخضراء في بلدية يفرن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية يفرن، اليوم الخميس،  إطلاق حملة تشجير تستهدف زراعة ألف شجرة خلال يوم واحد.

وستطلق البلدية الحملة بالتعاون مع الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية ومنظمتي «S-alit» و«Better Africa»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

ولفت البيان إلى مشاركة مكتب الزراعة يفرن ومركز المياه والصرف الصحي بالبلدية في تلك الفاعلية، داعية من يرغب في المشاركة بالتجمع في العاشرة صباح السبت المقبل بجوار مقر البلدية.

وتشتهر يفرن بتنوع الأشجار التي تنبت في أرضها، ومنها الزيتون واللوز والتين، وبعض أشجار الفاكهة كالخوخ والعنب والمشمش والعوينة والكمثرى والتفاح، وجميعها تروى بالأمطار.

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