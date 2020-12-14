وصول 34 مليون لتر بنزين إلى ميناء طرابلس

ناقلة الوقود على رصيف ميناء طرابلس. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، مساء اليوم الإثنين وصول 34 مليون لتر بنزين 95 إلى ميناء طرابلس على متن الناقلة «أنوار أفريقيا» التي رست قبل قليل على رصيف الميناء للبدء في العمليات التشغيلية للضخ والتوزيع على شركات التوزيع لتوصيلها إلى المحطات التابعة لها.

وجددت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» التأكيد على «أن حركات النواقل تسير بشكل طبيعي وفق الجدول المعد لها، وأن مستخدمي الشركة لا يدخرون جهدا لتوفير احتياجات المواطن الكريم، وأن الشركة تعمل دائما على تذليل كل ما يتسبب في عراقيل أو يعيق عمليات التوزيع».

وأهابت الشركة بالمواطنين ضرورة «التحلي بروح المسؤولية، وأنها مجبرة للاعتماد على التوزيع المباشر من النواقل نظرا لخروج خزانات الشركة عن الخدمة بسبب الاشتباكات والحروب التي استهدفت مستودع طرابلس النفطي، والتي أدت إلى إصابات بليغة ويحتاج إلى ميزانية صيانة عالية التكلفة يتم اعتمادها وفق قوانين المشرع».

ونوهت الشركة إلى أنه «سيستمر التزويد من مستودعات مصفاة الزاوية ومستودع مصراتة النفطي إلى أن يتم حلحلة مختنق الازدحام على المحطات»، مشيرة إلى «أنه تم التنسيق مع شركات التوزيع والإدارة العامة للدعم المركزي على استمرارية التوزيع خلال الفترة الليلية».

وأعربت شركة البريقة لتسويق النفط عن أملها في «أن تنحسر التقلبات الجوية التي أدت إلى ارتفاع مستوى الأمواج ووجود الزوابع الرعدية والأمطار المتفرقة بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية مما تسبب في تأخر رسو النواقل النفطية».

ناقلة الوقود على رصيف ميناء طرابلس. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

ناقلة الوقود في حوض ميناء طرابلس. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

ناقلة الوقود في حوض ميناء طرابلس. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

ناقلة الوقود في حوض ميناء طرابلس. الاثنين 14 ديسمبر 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)