ميناء طرابلس يستقبل ناقلة محملة بـ35 مليون لتر من الوقود

ميناء طرابلس البحري، (أرشيفية: الإنترنت)



أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق استقبال ميناء طرابلس البحري الناقلة «أنوار أفريقيا»، المحملة بـ35 مليون لتر من الوقود، حيث بدأت بتفريغ حمولتها.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع الوقود على جميع المحطات بشكل متواصل، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ودعت المواطنين إلى عدم التزاحم أمام المحطات، الأمر الذي يسبب اختناقات مرورية على الطريق العام، مؤكدة أن المحطات ستعمل بشكل مستمر.

يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط كشفت أمس الأحد، عن سبب تأخر رسو الناقلة في الميناء، إذ أرجعت الأمر إلى «سوء الأحوال الجوية».