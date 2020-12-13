شركة البريقة تؤكد توافر الوقود.. وتعلن وصول شحنات جديدة إلى ميناءي طرابلس ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 06:10 مساء
الناقلة أنوار أفريقيا بميناء طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأحد، المواطنين بشأن إمدادات الوقود، مؤكدة توافره بنوعيه واستمرار الإمدادات بشكل طبيعي، معلنة وصول شحنات وقود جديدة إلى ميناءي طرابلس ومصراتة.

وقالت الشركة في بيان «إن عمليات دخول وحركة النواقل البحرية تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعدة مسبقا لوصولها للموانئ الليبية»، مؤكدة وصول الناقلة «أنوار أفريقيا» فجر اليوم لمنطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري، استعدادا للدخول لمنطقة التوزيع «حال تحسن الطقس».

ونوهت شركة البريقة لتسويق النفط بأسباب تأخر وصول الناقلة «أنوار أفريقيا» إلى ميناء طرابلس «سببه سوء الأحوال الجوية»، لافتة إلى أنها نوهت بذلك في وقت سابق.

كما أعلنت الشركة عن انتهاء الناقلة «أنوار الخليج» من الشحن أمس ليلا وهي في طريقها لميناء طرابلس البحري، لتباشر عمليات التفريغ بعد انتهاء «أنوار أفريقيا»، مشيرة إلى «وجود خزان جاهز للاستلام من مصفاة الزاوية بكمية 7400 طن وجارٍ العمل على ضخها لمستودعات الشركة».

وأكدت شركة البريقة أن عمليات الإمداد من مستودع الزاوية لشـركات التوزيع «مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال المحطات»، متوقعة «وصول ناقلة بنزين 95 لميناء الزاوية بتاريخ 16 ديسمبر» الجاري.

وأضافت الشركة أن «حركة النواقل بميناء مصراتة تسير وفق البرنامج المجدول»، مشيرة إلى «وصول الناقلة (قيما) اليوم والمحملة بوقود البنزين ومباشرة عمليات الضخ والتوزيع»، مطمئنة «بأن الوقود بنوعيه متوافر ولا داعي للانجرار وراء الشائعات المغرضة والتي هدفها المواطن البسيط».

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن «خطواتها ثابتة وتسعى إلى التغلب على جميع الظروف والعوائق»، مشيدة بموظفيها في مواقعهم المختلفة، وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط على الدعم الدائم.

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