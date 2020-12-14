أحوال الطقس اليوم: استمرار تأثر الشمال برياح نشطة مع سقوط أمطار على الساحل

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر غالبية مناطق الشمال برياح نشطة اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، إمكانية سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة بداية من مساء اليو، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تقل سرعتها مساء، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، وبين 11 و15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، قد تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، خصوصا على مرتفعات الجبل الأخضر وتكون جيدة أحيانا، مما يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى 60 كيلومترا في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.