«صنع الله» يبحث سبل تحسين أوضاع العاملين والمحافظة على معدلات الإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 11:48 مساء
اجتماع صنع الله مع أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط, 13 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأحد، مع عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية والخدمات والنقل والإمداد بشركة الخليج العربي للنفط، أشرف العبار، خطط الشركة المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج، والميزانيات التي تحتاجها للمحافظة على المعدلات الحالية، وتحسين ظروف العاملين، والنشاط العام للشركة.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، عضوا مجلس إدارة الشركة، أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري ، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

صنع الله يعد بتقديم الدعم اللازم لشركة «مليتة» لتمكينها من إنجاز مشاريعها

من جانبه عبّر «صنع الله» عن  فخره بوحدة وتلاحم العاملين في قطاع النفط والغاز، موجها الشركة لجميع العاملين بشركة الخليج العربي، خاصة وبقطاع النفط عامةً، مؤكدا أنهم يبذلون جهودا استثنائية من أجل  الحفاظ على معدلات الإنتاج،  بالرغم من الظروف التي يمر بها قطاع النفط.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة  الوطنية للنفط اتخذت خطوات مهمة وجادة، وقامت بجهود مضنية، من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة ولا زالت، من أجل تحسين أوضاع العاملين بقطاع النفط والغاز، مضيفا أن المؤسسة ستعمل جاهدةً لتحسين وتوفير كافة الخدمات التي يستحقها جميع المستخدمين في الحقول والموانئ النفطية على جميع الأصعدة.

من جهته تقدّم العبار  بالشُكر للمؤسسة الوطنية للنفط على «دورها البارز في توحيد جميع العاملين بقطاع النفط والغاز»، مثمناً ما يقوم به المهندس صنع الله من «جهود في سبيل توفير الخدمات لكل العاملين في الحقول والموانئ النفطية بالشركة رغم التحديات الكبيرة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

وفي الختام أكد صنع الله أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً مهماً في قطاع النفط والغاز في ليبيا، مضيفا أن المؤسسة قامت بالتعاقد مع شركات عالمية في عدة مجالات، من أجل تطوير آلية عمل الإدارات مطالباً بأن تعمل كل الشركات على تطوير واستحداث إداراتها، من خلال الدفع بالشباب وتشجيعهم وإعطائهم الفرصة، كما حثّ على ضرورة تبادل الخبرات والكفاءات في كل المجالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوعون لـ«بوابة الوسط»: أدعو الأندية الليبية إلى الانفتاح بقوة على الاستثمار دون...
رياضة محلية
الجزائر أمام أزمة مؤسسية بعد عام على انتخاب الرئيس تبون
عربى
خبير اقتصادي يوضح سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار
ليبيا
هاريسون فورد يكمل مسيرة «إنديانا جونز» بجزء خامس
ثقافة وفن
3 مدربين من بين 41 أمام منتخب ليبيا بعد الفرز.. ومشكلة أمنية العائق الوحيد
رياضة محلية
يحكى أن - عمر العفاس
فيديو
5 جرحى في مواجهات أثناء تجمع لأنصار ترامب في واشنطن
دولى
«ديزني»: لا بديل من تشادويك بوزمان في تتمة «بلاك بانثر»
ثقافة وفن
آلاف من أنصار ترامب يتظاهرون مجددا في واشنطن.. والشرطة تفصل بين المؤيدين ...
دولى
الغنوشي يتحدث عن «قرار فاسد» من مسؤولين تونسيين أثر على مصالحهم الاقتصادية في ...
ليبيا
القنصلية الليبية بتونس تعود للعمل بمنظومة تصوير الجوازات بدءا من الإثنين
ليبيا
إصلاحات المسار الاقتصادي باجتماع جنيف .. هل تطال سعر الصرف؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرقام وحقائق قبل قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سويسرا