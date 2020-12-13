«صنع الله» يبحث سبل تحسين أوضاع العاملين والمحافظة على معدلات الإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط

اجتماع صنع الله مع أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط, 13 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الأحد، مع عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية والخدمات والنقل والإمداد بشركة الخليج العربي للنفط، أشرف العبار، خطط الشركة المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج، والميزانيات التي تحتاجها للمحافظة على المعدلات الحالية، وتحسين ظروف العاملين، والنشاط العام للشركة.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، عضوا مجلس إدارة الشركة، أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري ، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

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من جانبه عبّر «صنع الله» عن فخره بوحدة وتلاحم العاملين في قطاع النفط والغاز، موجها الشركة لجميع العاملين بشركة الخليج العربي، خاصة وبقطاع النفط عامةً، مؤكدا أنهم يبذلون جهودا استثنائية من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، بالرغم من الظروف التي يمر بها قطاع النفط.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت خطوات مهمة وجادة، وقامت بجهود مضنية، من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة ولا زالت، من أجل تحسين أوضاع العاملين بقطاع النفط والغاز، مضيفا أن المؤسسة ستعمل جاهدةً لتحسين وتوفير كافة الخدمات التي يستحقها جميع المستخدمين في الحقول والموانئ النفطية على جميع الأصعدة.

من جهته تقدّم العبار بالشُكر للمؤسسة الوطنية للنفط على «دورها البارز في توحيد جميع العاملين بقطاع النفط والغاز»، مثمناً ما يقوم به المهندس صنع الله من «جهود في سبيل توفير الخدمات لكل العاملين في الحقول والموانئ النفطية بالشركة رغم التحديات الكبيرة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

وفي الختام أكد صنع الله أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً مهماً في قطاع النفط والغاز في ليبيا، مضيفا أن المؤسسة قامت بالتعاقد مع شركات عالمية في عدة مجالات، من أجل تطوير آلية عمل الإدارات مطالباً بأن تعمل كل الشركات على تطوير واستحداث إداراتها، من خلال الدفع بالشباب وتشجيعهم وإعطائهم الفرصة، كما حثّ على ضرورة تبادل الخبرات والكفاءات في كل المجالات.