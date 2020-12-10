صنع الله يعد بتقديم الدعم اللازم لشركة «مليتة» لتمكينها من إنجاز مشاريعها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 09:48 مساء
اجتماع صنع الله ورئيس شركة مليتة للنفط والغاز. الخميس 10 ديسمبر 2020. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة ستقدم الدعم اللازم لشركة «مليتة للنفط والغاز» لكي تتمكن من إنجاز مشاريعها المهمة، للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وإنعاشه.

جاء تأكيد صنع الله خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة «مليتة للنفط والغاز»، محمد بن شتوان.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع يأتي «في إطار المتابعة المستمرة والدورية للشركات المشغلة وحرصها الدؤوب على الاستمرار في تطوير الحقول الحالية، وتهيئة الحقول الجديدة لوضعها على الإنتاج، ومساعيها الحثيثة لزيادة معدلاته، بالرغم من كافة أشكال التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اجتماع صنع الله وبن شتوان جرى خلاله مناقشة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها شركة «مليتة» للوقاية من جائحة كورونا «كوفيد-19» في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها، كما تم التطرق إلى وضعية تطوير الحقول البحرية.

وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضا الجوانب المتعلقة بالعمليات والصيانة، ورؤية لجنة الإدارة الجديدة المستقبلية وخططها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الأعوام المقبلة، والزيارة الميدانية التي قام بها رئيس لجنة الإدارة المشغل محمد بن شتوان لمجمع مليتة، للوقوف على عمليات المجمع وعلى احتياجات العاملين وتحسين الخدمات.

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