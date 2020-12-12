شركة الكهرباء: سرقة 4600 متر أسلاك بعدة مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 09:38 مساء
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3150 مترا في الجفارة، 26 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، سرقة مجهولين 4600 متر أسلاك بعدة مناطق، معبرة عن إنزعاجها من «استمرار سرقة ونهب الأسلاك الكهربائية دون رادع».

وحسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك»، فقد تم سرقة 1200 متر أسلاك نحاس بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب، و1450 مترا بدائرة توزيع شرق زليتن، و1200 متر بدائرة توزيع سيدي السائح بترهونة، إضافة إلى 750 مترا بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

- «الكهرباء» تعلن سرقة 2500 متر أسلاك بطرابلس

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 2500 متر أسلاك كهربائية في منطقة خلة فارس وبئر العالم والباعيش بالعاصمة طرابلس.

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