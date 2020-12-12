«الأناضول»: تمديد مهام القوات التركية في ليبيا أمام البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 ديسمبر 2020, 11:39 صباحا
جلسة سابقة للبرلمان التركي, (أرشيفية: الإنترنت)

تلقت رئاسة البرلمان التركي مذكرة لـ«تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا»، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية الرسمية، اليوم السبت.

ووافق البرلمان التركي خلال جلسة طارئة في الثاني من يناير الماضي على مذكرة تفويض صادرة عن الرئاسة التركية لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام واحد.

وجاء في نص مذكرة التفويض أن «تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».

كما نصت مذكرة التفويض على أن «مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية».

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