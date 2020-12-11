«مكافحة الأمراض»: تسجيل 697 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 5 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 ديسمبر 2020, 02:07 مساء
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 617 مصابا، وتوفى 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

واستلم المركز 3975 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 294 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1130 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 209 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 39 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 131 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 121 عينة.

إضافة إلى ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 170 عينة، ومختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 41 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 71 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 51 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 8 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 24 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 276 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 89 ألفا و880 حالة، منها 28 ألفا و763 نشطة، و59 ألفا و839 متعافى، بينما توفى 1278 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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