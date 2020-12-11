240 إصابة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة في سوق الجمعة خلال أسبوع

حملة للمسح الشامل للكشف عن «كورونا» في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة، اليوم الجمعة، تسجيل 240 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى 4 حالات وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلدية إلى 4053 حالة.

وسجلت بلدية سوق الجمعة هذه الإصابات بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لـ 13 ألفا و654 عينة، بينها 755 عينة خلال الأسبوع الماضي، حسب التقرير رقم «27» المنشور على صفحة غرفة الطوارئ بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأحصت الغرفة 240 حالة شفاء من الفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع عدد الحالات إلى 3572 حالة منذ ظهر الفيروس في ليبيا مارس الماضي، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 68 حالة.

وأشارت إلى أنه رغم افتتاح مختبر البلدية لتحليل مسحات كورونا، ما أدى إلى عدم تأخر النتائج، التي تظهر في نفس اليوم للحالات الطارئة وفي اليوم التالي للحالات الأخرى، إلا أن «كميات المسحات والمشغلات التي تصرف من الجهات التي توزعها محدودة»، ولذلك لم تتمكن من زيادة أعداد العينات بالدرجة المطلوبة.