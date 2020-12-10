باشاغا يبحث مع نائب رئيس «الأعلى للقضاء» التعاون في تنفيذ الأحكام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 01:00 مساء
لقاء باشاغا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، 10 ديسمبر 2020، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضوء منصور فتح آفاق التعاون الأمني والقضائي في المجالات والأعمال القانونية والأمنية، ودور وزارة الداخلية في مساعدة الأجهزة القضائية في تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم الخميس، بحضور رئيس إدارة القانون بالمجلس المستشار محمود محمد، والمستشار القانوني بوزارة الداخلية المرغني الربع، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال باشاغا إن السلطة القضائية من أهم ركائز الدولة الحديثة، التي يسودها القانون، ويلجأ إليها الجميع لصون الحقوق وحماية الحريات.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعد إحدى السلطات الثلاث بالدولة، والتي تمتلك كل سلطة فيها وظيفة معينة لتسيير الوظائف بانسجام دون التمحول حول مركزية واحدة.

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