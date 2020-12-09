خلال لقاء السفير البريطاني.. معيتيق يؤكد المضي قدما في توحيد سعر الصرف والميزانية ومؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 08:55 مساء
لقاء معيتيق مع سفير بريطانيا لدى ليبيا. الأربعاء 9 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق «المضي قدما في توحيد سعر الصرف وتوحيد الميزانية ومؤسسات الدولة»، مرحبًا «بكل المجهودات المبذولة لإنجاح هذه الإصلاحات»

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هويتون، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن السفير البريطاني أبدى خلال اللقاء دعمه المجهودات المبذولة من قبل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، من أجل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وكذلك الرغبة في مشاركة المملكة المتحدة في دعم هذه الإصلاحات.

من جهته رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، بجهود المملكة المتحدة في هذا الخصوص.

لقاء معيتيق مع سفير بريطانيا لدى ليبيا. الأربعاء 9 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
لقاء معيتيق مع سفير بريطانيا لدى ليبيا. الأربعاء 9 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
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