السراج يجتمع مع ممثلي حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 05:03 مساء
اجتماع السراج مع ممثلي حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة «5+5». الأربعاء 9 ديسمبر 2020. (حكومة الوفاق)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي»، فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وممثلو حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة هم: اللواء أحمد علي أحمد أبوشحمة، وعميد مختار ميلاد النقاصة، وعميد الفيتوري اغريبيل، وعقيد مصطفى محمد يحي، وعقيد رضوان إبراهيم الغراري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج اطلع خلال الاجتماع على مستجدات المسار العسكري/الأمني الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج «بحث مع أعضاء اللجنة تفاصيل الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار، وعملية تأمين المنطقة والآليات التنفيذية على الأرض».

اجتماع السراج مع ممثلي حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة «5+5». الأربعاء 9 ديسمبر 2020. (حكومة الوفاق)
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