بالصور.. حملة تفتيشية على مطاعم ومخابز في مصراتة

أحد مفتشي مركز الرقابة على الأغذية خلال تسجيل ملاحظات في مطعم بمصراتة، 9 ديسمبر 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

شن مفتشو مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع مصراتة حملة على عدد من المخابز والمطاعم في البلدية.

ورصد المفتشون، خلال الحملة المنظمة رفقة جهاز الحرس البلدي، عددا من الملاحظات في تلك المحال، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتمثلت تلك الملاحظات في «عدم الالتزام بالزي الرسمي، بعض العاملين لا يحملون شهادات صحية، ولا وجود لبرنامج مكافحة الحشرات، إضافة إلى قلة النظافة العامة في بعض المخابز والمطاعم».

وأشار البيان إلى اتخاذ المشاركين في الحملة الإجراءات الضبطية لتنفيذ الملاحظات، وإعطاء بعض التعليمات والإرشادات الصحية بالخصوص، لافتا إلى التزام المفتشين ورجال الحرس بالإرشادات اللازمة للوقاية من خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

جانب من أعمال الحملة

مطعم يفتقر إلى النظافة بالبلدية

مطعم يفتقر إلى النظافة بالبلدية