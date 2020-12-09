بالصور.. حملة تفتيشية على مطاعم ومخابز في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 02:37 مساء
أحد مفتشي مركز الرقابة على الأغذية خلال تسجيل ملاحظات في مطعم بمصراتة، 9 ديسمبر 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

شن مفتشو مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع مصراتة حملة على عدد من المخابز والمطاعم في البلدية.

ورصد المفتشون، خلال الحملة المنظمة رفقة جهاز الحرس البلدي، عددا من الملاحظات في تلك المحال، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتمثلت تلك الملاحظات في «عدم الالتزام بالزي الرسمي، بعض العاملين لا يحملون شهادات صحية، ولا وجود لبرنامج مكافحة الحشرات، إضافة إلى قلة النظافة العامة في بعض المخابز والمطاعم».

وأشار البيان إلى اتخاذ المشاركين في الحملة الإجراءات الضبطية لتنفيذ الملاحظات، وإعطاء بعض التعليمات والإرشادات الصحية بالخصوص، لافتا إلى التزام المفتشين ورجال الحرس بالإرشادات اللازمة للوقاية من خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

جانب من أعمال الحملة
مطعم يفتقر إلى النظافة بالبلدية
مطعم يفتقر إلى النظافة بالبلدية
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان وريال مدريد.. مباراة حياة أو موت في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
مرض غريب في الهند يثير حيرة العلماء
طب وصحة
القضاء يأمر الاستخبارات الأميركية بمزيد من الشفافية في قضية اغتيال خاشقجي
دولى
رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة في دوري الأبطال
رياضة عالمية
المسماري: السفينة التركية دخلت منطقة محظورة.. والبيان التركي يحمل غطرسة «غير ...
ليبيا
اعتماد مهرجان أوسكار لجوائز كرة القدم الليبية
رياضة محلية
مرسوم أميركي بتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا» بالولايات المتحدة قبل تصديرها
دولى
سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط».. اجتماع غدامس: جلسة لـ«النواب» في صبراتة 21 ديسمبر لانتخاب ...
ليبيا
أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك
طب وصحة
كيف فوّت الغرب فرصة تاريخية لدعم تطلعات شعوب دول «الربيع العربي»؟ (تقرير)
دولى
السراج ينعى الحاج غيث سيف النصر: كان مناضلا صادقا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيكون للقاح «كورونا» آثار جانبية بعد سنوات؟