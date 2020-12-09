الكبير يطلع السفير الألماني على جهود توحيد سعر صرف الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 12:33 مساء
محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير والسفير الألماني أوليفر أوفتشا، (أرشيفية: الإنترنت)

أطلع محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا، على الجهود المبذولة من أجل إصلاح آلية تحديد سعر صرف الدينار.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب تغريدة السفير الألماني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وعرض أوفتشا على الكبير، عقد اتفاقية بين ألمانيا وليبيا في مجال التجارة والاستثمار.

والإثنين الماضي، عقد المصرف المركزي اجتماعا لبحث إعادة تفعيل أعمال مجلس إدارته «بشكل يحقق أهداف المصرف، وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلام النظام المصرفي»، قائلا إن اللقاء «سادته روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة في دوري الأبطال
رياضة عالمية
رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على برشلونة في دوري الأبطال
رياضة عالمية
المسماري: السفينة التركية دخلت منطقة محظورة.. والبيان التركي يحمل غطرسة «غير ...
ليبيا
مرسوم أميركي بتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا» بالولايات المتحدة قبل تصديرها
دولى
سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط».. اجتماع غدامس: جلسة لـ«النواب» في صبراتة 21 ديسمبر لانتخاب ...
ليبيا
بدء تسليم جوائز نوبل 2020 إلى الفائزين في «ديارهم»
ثقافة وفن
الحصادي يستعد لبطولات الشطرنج بمعسكر في الإسكندرية
رياضة محلية
تركيا: توقيف قرابة 200 شخص بينهم جنود بشبهة الارتباط بالمعارض فتح الله غولن
دولى
بريطانيا تبدأ إعطاء لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك
طب وصحة
بايدن يختار جنرالا قاد «الغزو الأميركي» لبغداد وزيرا للدفاع
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل سيكون للقاح «كورونا» آثار جانبية بعد سنوات؟