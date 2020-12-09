الكبير يطلع السفير الألماني على جهود توحيد سعر صرف الدينار

محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير والسفير الألماني أوليفر أوفتشا، (أرشيفية: الإنترنت)

أطلع محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، السفير الألماني لدى ليبيا أولفير أوفتشا، على الجهود المبذولة من أجل إصلاح آلية تحديد سعر صرف الدينار.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب تغريدة السفير الألماني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وعرض أوفتشا على الكبير، عقد اتفاقية بين ألمانيا وليبيا في مجال التجارة والاستثمار.

والإثنين الماضي، عقد المصرف المركزي اجتماعا لبحث إعادة تفعيل أعمال مجلس إدارته «بشكل يحقق أهداف المصرف، وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلام النظام المصرفي»، قائلا إن اللقاء «سادته روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة».