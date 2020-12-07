في اجتماع «سادته روح التفاؤل».. المصرف المركزي يبحث تفعيل مجلس إدارته

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 03:21 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

عقد المصرف المركزي، اليوم الإثنين، اجتماعا تمهيديا لبحث إعادة تفعيل أعمال مجلس إدارته «بشكل يحقق أهداف المصرف وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلام النظام المصرفي».

وأوضح بيان صادر عن المصرف المركزي بطرابلس أن الاجتماع «سادته روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة».

ويهدف الاجتماع إلى «تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال إعمال السياسة النقدية الملائمة، وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل، وتوجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحات المهمة التي تواكب هذا الحدث المهم»، وفق البيان.

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