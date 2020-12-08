عماري زايد يبحث مع السفير البريطاني تسريع حصول الطلبة الليبيين على التأشيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 02:32 مساء
عماري زايد يبحث مع السفير البريطاني في ليبيا, 8 ديسمبر 2020. (المجلس الرئاسي)

ناقش عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هويتون، تسريع إجراءات حصول الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في بريطانيا على التأشيرة بشروط ميسرة، حتى يتمكن الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد.

فيما أبدى السفير، خلال اللقاء الذي جمعه بعماري زايد، اليوم الثلاثاء، في مقر حكومة الوفاق بطرابلس، استعداده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الشأن بالتواصل مع جهات الاختصاص في بلده، وفق ما نشره المجلس الرئاسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في سياق متصل ألمح زايد، خلال اللقاء، لإمكانية الاستناد إلى الإعلان الدستوري كأساس للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021، والرجوع إلى قانوني الانتخابات الصادرين في (2012/2014)، وتعديل أحدهما ليكون المرجعية القانونية لإجراء الانتخابات.

وبحث مستجدات الوضع السياسي الراهن ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب في مدينة غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات، كما بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وعبر السفير البريطاني عن سعادته للوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أنه الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء تسليم جوائز نوبل 2020 إلى الفائزين في «ديارهم»
ثقافة وفن
الحصادي يستعد لبطولات الشطرنج بمعسكر في الإسكندرية
رياضة محلية
تركيا: توقيف قرابة 200 شخص بينهم جنود بشبهة الارتباط بالمعارض فتح الله غولن
دولى
بريطانيا تبدأ إعطاء لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك
طب وصحة
بايدن يختار جنرالا قاد «الغزو الأميركي» لبغداد وزيرا للدفاع
دولى
إجراء 55 جراحة قلب مفتوح بين مارس وأكتوبر الماضيين
ليبيا
كيف فوّت الغرب فرصة تاريخية لدعم تطلعات شعوب دول «الربيع العربي»؟ (تقرير)
دولى
السراج ينعى الحاج غيث سيف النصر: كان مناضلا صادقا
ليبيا
نصائح لحياة مديدة صحية
طب وصحة
الجزائر: كشف أثري للأبجدية الليبية القديمة يعود لما قبل الوجود الروماني
ليبيا
تجارة «الكتالايزر».. سوق سوداء تسرق هواء الليبيين «تقرير»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون دولار سعر متوقع لهذا الحذاء