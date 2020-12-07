الكبير يؤكد للسفير البريطاني أهمية دور المصرف المركزي في هذه المرحلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 04:45 مساء
لقاء الكبير مع السفير البريطاني لدى ليبيا. الاثنين 7 ديسمبر 2020. (مصرف ليبيا المركزي)

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير، أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة، وفق ما نشره مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء تأكيد الكبير خلال استقباله، صباح اليوم الأحد، في مكتبه بمقر المصرف في طرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، والمستشارين السياسي والاقتصادي بالسفارة.

وأوضح المصرف المركزي أن اللقاء تطرق «إلى العديد من المواضيع والمسائل التي من شأنها دعم وتعزير العلاقات وتفعيل دور القطاع الخاص وعودة الشركات البريطانية لاستئناف أعمالها في ليبيا، وأهمية دور مصرف ليبيا المركزي في هذه المرحلة».

لقاء الكبير مع السفير البريطاني لدى ليبيا. الاثنين 7 ديسمبر 2020. (مصرف ليبيا المركزي)
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