افتتاح مشروع «السلام من خلال الأطفال» في سرت

حفل إطلاق مشروع السلام من خلال الأطفال في سرت. (يونيسف ليبيا)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم الأحد، عن افتتاح مشروع «السلام من خلال الأطفال» في مدينة سرت، وذلك بالتعاون مع «منظمة المبادر» وبالتنسيق مع مكتب مفوضية المجتمع المدني والمجلس التسييري لبلدية سرت ومراقبة التعليم بالبلدية.

وأوضحت «يونيسيف ليبيا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشروع «يهدف إلى تدريب 800 طفل وطفلة من مدينة سرت على المهارات الحياتية»، مشيرة إلى أنه «سيتم تدريب الأطفال على بعض الألعاب الرياضية ككرة القدم والطائرة والسلة وتنمية مهاراتهم في فن الرسم على أيدي كفاءات محلية من المدينة».

ونوهت «يونيسف ليبيا» إلى أن هذا المشروع «سيستمر لمدة سنة كاملة»، ويجري تنفيذه «بدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام»، وبالتعاون مع السلطات المحلية في سرت ويطمح إلى نشر ثقافة الرياضة والفنون والأندية الإعلامية غير التنافسية».

وأضافت المنظمة الأممية أن جهودها مع الشركاء «ستعمل على إشراك 400 من الآباء وأفراد المجتمع في جلسات المهارات الحياتية والمواطنة وزيادة وعيهم بالبرنامج ودوره الرئيسي خلال العقد الثاني من حياة الطفل».

حفل إطلاق مشروع السلام من خلال الأطفال في سرت. (يونيسف ليبيا)

حفل إطلاق مشروع السلام من خلال الأطفال في سرت. (يونيسف ليبيا)

حفل إطلاق مشروع السلام من خلال الأطفال في سرت. (يونيسف ليبيا)

حفل إطلاق مشروع السلام من خلال الأطفال في سرت. (يونيسف ليبيا)

حفل إطلاق مشروع السلام من خلال الأطفال في سرت. (يونيسف ليبيا)

حفل إطلاق مشروع السلام من خلال الأطفال في سرت. (يونيسف ليبيا)