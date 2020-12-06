الثني يبحث مع رئيس المفوضية العليا الاستعدادات لعقد أي انتخابات مقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 08:49 مساء
جانب من لقاء الثني ورئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات. 6 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، استعدادات المفوضية لعقد أي انتخابات مقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الثني والسايح، في بنغازي اليوم، وفقًا لبيان صفحة الحكومة الموقتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

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وأكد الثني، تسخير جميع إمكانيات الحكومة للمفوضية لتؤدي عملها وفقا للمطلوب.

من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، «دور الحكومة (الموقتة) وما تؤديه من دعم للمسار الديمقراطي)، بحسب البيان.

جانب من لقاء الثني ورئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات. 6 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)
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