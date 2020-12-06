الثني يبحث مع رئيس المفوضية العليا الاستعدادات لعقد أي انتخابات مقبلة

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، استعدادات المفوضية لعقد أي انتخابات مقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الثني والسايح، في بنغازي اليوم، وفقًا لبيان صفحة الحكومة الموقتة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.
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وأكد الثني، تسخير جميع إمكانيات الحكومة للمفوضية لتؤدي عملها وفقا للمطلوب.
من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، «دور الحكومة (الموقتة) وما تؤديه من دعم للمسار الديمقراطي)، بحسب البيان.