الثني يوجه بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 07:43 مساء
جانب من اجتماع الثني مع مسؤولي قطاع الكهرباء. 6 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

وجه رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، بالإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خلال اجتماع في مكتبه بمدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، مسؤول القطاع المهندس فخري المسماري.

وأكد الثني خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع الشبكة العامة للكهرباء، خاصة في مناطق الجبل الأخضر لما لها من خصوصية في انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

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بدوره، أكد المسماري، أن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، تعمل بشكل مستمر من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.

والجمعة، أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، التابعة للحكومة الموقتة، انخفاض مخصصات الغاز من المصدر والمغذي لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بالمنطقة الشرقية، مما زاد العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية إلي 400 ميجاوات.

جانب من اجتماع الثني مع مسؤولي قطاع الكهرباء. 6 ديسمبر 2020. (الحكومة الموقتة)
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