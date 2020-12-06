عقوب يبحث مع مسؤولي بلدية جالو احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 07:09 مساء
جانب من اجتماع وزير الصحة سعد عقوب بمسؤولي القطاع الصحي في جالو. 6 ديسمبر. 2020 (بلدية جالو)

 

ناقش وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، اليوم الأحد، جميع المعوقات التي تواجه القطاعات الصحية ببلدية جالو وكيفية حلها وفق الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «عقوب» مع رئيس المجلس التسييرى لبلدية جالو محمد أشكينه، ومدير عام مستشفى جالو المركزي أجويلي السنوسي، بديوان وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

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كما أطلع الوزير على سير العمل في القطاعات الصحية، مشيدًا بكل الجهود المبذولة خصوصاً في ظل الظروف الراهنة المتمثلة في جائحة كورونا، وما خلفته من آثار على هذا القطاع الهام.

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