عقوب يوجه بتفعيل قرارات «صحة الموقتة» بشأن إعادة تشكيل لجان مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 09:01 صباحا
وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب ضرورة تفعيل قرارات الوزارة فيما يخص إعادة تشكيل اللجان الطبية التنفيذية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في توجيهات، اليوم الثلاثاء، إلى مدراء المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية بالبلديات التابعة للوزارة، حسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وشدد عقوب على ضرورة إلزام الاستشاريين والأخصائيين بالمرور على المرضى والنزلاء بأقسام المستشفيات بشكل يومي، ومتابعة أوضاعهم الصحية.

عقوب يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
ووجه تعليماته لكافة رؤساء اللجان الطبية التنفيذية بالبلديات بتحمل مسؤولياتهم و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمراكز العزل السريري الطبي وتوفير الإمكانات والمستلزمات الطبية عن طريق جهاز الامداد الطبي.

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كما طالب بتعزيز التكامل في نظام إدارة الطوارئ والكوارث الصحّية بالوزارة، وذلك برفع مستوى التأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث والتعافي منها، وتطوير نظام لإدارة البحوث وربطه مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ووضع وتنفيذ استراتيجية لتكامل الخدمات في نظام الرعاية الصحية.

ونبه على ضرورة تجهيز أقسام الإسعاف والطوائ وتوفير الاحتياجات العاجلة والفعلية والمستلزمات الطبية للمرضي والمترددين بأقسام الطوارئ من المخصصات المالية المسلمة لهم دون تحميل المواطن اَي أعباء مالية، مطالباً بإعداد التقارير السنوية للعام الحالي بهدف ربط مؤشرات المرافق الصحّية التابعة للوزارة عن طريق شبكة معلوماتية مو ّحدة من خلال التقارير السنوية.

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