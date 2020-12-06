«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار على الشمال الشرقي والجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 10:39 صباحا
شوارع طبرق بعد سقوط أمطار فيها، 19 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ومرور جبهة هوائية باردة ينتج عنها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الغربية، وتكون الرياح جنوبية شرقية اليوم الأحد، معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على المناطق الشرقية، وتتحول الرياح غدا الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع انخفاض في درجات الحرارة.

كما توقع المركز أن تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي «سهل بنغازي والجبل الأخضر وجالو والجغبوب» وبعض مناطق الجنوب الغربي «سبها والمناطق المجاورة لها» مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على الشمال الغربي ما بين 14 و20 درجة، ولا تتجاوز 12 درجة على المناطق الجبلية، بينما تتراوح على المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية ما بين 18 و25 درجة، وتصل على الكفرة إلى 30 درجة.

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