رفض شحنة مياه معدنية تركية في ميناء مصراتة البحري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 11:34 صباحا
عينة من شحنة المياه المعدنية التركية المفروضة، (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة مياه معدنية تركية في ميناء مصراتة البحري، لارتفاع نسبة الأمونيا بها على الحد المسموح.

وأوضح المركز أن الشحنة تحمل العلامة التجارية «kizilay»، وبها كمية 380 ستيكة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الأمونيا بها على الحد المسموح به في المواصفات القياسية الليبية، حسبما أوضح في بيان، الجمعة، عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وفي منطقة الجفارة، أكد المركز إغلاق محل لحوم بالشمع الأحمر، وتقرر عدم فتحه إلا بعد الاستجابة لملاحظات مفتشي مكتب الرقابة عليه، خاصة أنه لوحظ فيه سوء النظافة العامة، وانبعاث روائح كريهة من ثلاجة حفظ اللحوم، مع عدم وجود ترخيص أو شهادات صحية للعاملين.

وفي درنة، قام المفتشون بجولة تفتيشية على المركز الصحي «عمر المختار» الكائن بالساحل الشرقي، ولوحظ وجود أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية لم يتم التخلص منها بالطرق الصحية.

وأضاف المركز أن عدم التخلص من المواد المنتهية الصلاحية «له مخاطر على الصحة العامة والبيئة لدرجة وجود براز القوارض داخل المركز الصحي عمر المختار، وهذا أمر مرفوض رقابيا وطبيا، ولذلك تم إعداد تقارير مفصلة بالخصوص وإحالتها للجهات الضبطية ذات الاختصاص».

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