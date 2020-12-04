الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع معين الكيخيا عقبات التسوية الشاملة للأزمة الليبية

السياسي الليبي معين الكيخيا. (أرشيفية: الإنترنت)



قالت وزارة الخارجية الروسية إن «الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف استقبل الشخصية العامة والسياسية الليبية معين الكيخيا».



وحسب بيان الخارجية الروسية، «جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على عقبات التسوية الشاملة للأزمة الليبية وفق قرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار المجلس رقم 2510». ولم يحدد البيان مكان اللقاء بين بوغدانوف والكيخيا.

وفي وقت سابق اليوم، بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، خلال مكالمة هاتفية مع بوغدانوف، تطورات الوضع في ليبيا وما حولها.