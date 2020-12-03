«النواب» ينفي تصريحات منسوبة لعقيلة صالح

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما تناقلته مواقع إخبارية مساء الخميس من تصريحات منسوبة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، نقلا عن وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وقال بليحق، في بيان صحفي، «ما نقله الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الروسية مساء اليوم من تصريحات منسوبة لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عارية عن الصحة ... جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن «المستشار عقيلة صالح لم يدل بأي تصريح لوكالة سبوتنيك ولا أية وكالة أنباء أخرى».

ودان الناطق نشر مثل هذه الأخبار التي قال إنها «لا تمثل أخلاق رئيس المجلس وأسلوب تعاطيه مع مجريات الأحداث وتعامله مع الآخرين». وبعد تكذيب الناطق الرسمي باسم النواب، حذفت وكالة «سبوتنيك» الخبر الذي نسبته إلى عقيلة صالح من موقعها الإلكتروني.