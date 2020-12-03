نفاد مشغلات الكشف عن «كوورنا» في سرت وسط تزايد أعداد المصابين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 03 ديسمبر 2020, 03:03 مساء
مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت).

كشفت مصادر بالمركز الوطنى لمكافحة الأمراض فرع سرت عن نفاد مشغلات جهاز «PCR» الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر الطبية والفنية العاملة في المعمل، في حديثهم إلى «بوابة الوسط»، إن هذا الجهاز هو الوحيد المستخدم للتشخيص في البلدية، كاشفين عن أن نفاد المشغلات يأتي بالتزامن مع تزايد أعداد المصابيين بالفيروس في سرت، حيث وصل إجمالي الحالات إلى 370 إصابة مؤكدة، إضافة إلى 30 حالة وفاة.

من جهته، قال المسؤول الإعلامي باللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بسرت محمد الأميل، إن قسم العزل في سرت يحتاج إلى دعم بالمعدات، إضافة إلى أطقم طبية وتمريض، إذ أنه يقدم خدماته للمرضى طوال الأربع وعشرين ساعة.

وأوضح ان اللجنة خاطبت اللجنة العليا الطبية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة الموقتة، بشأن إمكانية توفير الدعم والمستلزمات الوقائية للجائحة.

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