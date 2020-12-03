لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا: رفع منع السفر عن عائلة القذافي 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 02:25 مساء
رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا وصورة لإحدى قاعات المجلس، (موقع المجلس الإلكتروني)

قررت لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المعنية بليبيا رفع تدابير حظر السفر عن كل من «صفية فركاش البرعصي وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي»، لمدة ستة أشهر؛ لأسباب إنسانية.

ويصبح القرار نافذا اعتبارا من الأول من يناير المقبل وحتى 31 مايو 2021، كما يلزمهم بإعلام اللجنة بمعلومات السفر قبل الانتقال، أو خلال شهر واحد من الوصول إلى الجهة المقصودة، حسب القرار المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، اليوم الخميس.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية تمديد أو تجديد الإعفاء، إذا اقتضت الظروف ذلك، موضحة أن أي قرار في المستقبل «سيأخذ في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة» من عائلة القذافي.

وحسب القرار، يتعين على أي دولة تسمح للأفراد الثلاثة بالسفر إلى أراضيها أو عبروها أن تخطر اللجنة في غضون 48 ساعة بعد الوصول أو المرور داخل أراضيها، ويجب أن يكون الإخطار كتابيا، مع تحديد تاريخ الدخول والمدة المتوقعة للإقامة.

يذكر أن وزارة العدل في حكومة الوفاق أصدرت بيانا ترحب فيه بقرار اللجنة، كما جددت تأييدها طلب المجلس الرئاسي «رفع اسم (صفية فركاش) كليا من تدابير المنع من السفر».

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