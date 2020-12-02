البعثة الأممية تدين خطف طبيب العظام المعروف الصديق بن دلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 09:07 مساء
رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء الصديق بن دلة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء اختفاء نائب رئيس مستشفى الخضراء، الدكتور الصديق خلف الله بن دلة، الذي خُطف ظهر أمس في منطقة 11 يونيو بطرابلس.

وقالت البعثة في بيان اليوم، إن بن دلة، أستاذ جامعي يبلغ من العمر 66 عامًا، وجراح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء، خُطف ظهر أمس في منطقة 11 يونيو بطرابلس.

مسلحون يخطفون في طرابلس طبيب العظام المعروف الصديق بن دلة

ولفتت إلى أنه تعرض لـ«كمين» حين كان يقود سيارته واقتاده أربعة رجال مسلحين يرتدون زيًّا نظاميًّا، «ولا يزال مكان وجوده مجهولاً».

ودعت البعثة إلى إطلاقه الفوري وغير المشروط، كما أعربت عن قلقها إزاء «ارتفاع معدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة باتت ترتكب الانتهاكات دونما خشية لأي عقاب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
سباق عالمي للتبكير بحملات تلقيح مضادة لـ«كورونا».. وتوقعات باستمرار الآثار ...
دولى
شكشك يكشف نتائج الاجتماع الطارئ لبحث تداعيات تجميد الإيرادات النفطية
ليبيا
بايدن يختار في فريقه شخصية أثارت الجدل بمراسلة «تجبر ليبيا دفع تكلفة قصفها»
ليبيا
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
الحبري يكشف اتهام عاملين بمصارف في قضايا اختلاس
ليبيا
تقرير أممي: ليبيا ضمن 7 دول شهدت نشر واستخدام ذخائر عنقودية بين 2010 و2020
ليبيا
القبض على ليبيين اثنين بتهمة خطف امرأة في مالطا
ليبيا
صنع الله يشن هجوما حادا على محافظ «المركزي» ويتهمه بصرف عائدات النفط ...
ليبيا
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دور إيجابي لألعاب الفيديو على الصحة الذهنية