البعثة الأممية تدين خطف طبيب العظام المعروف الصديق بن دلة

رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء الصديق بن دلة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء اختفاء نائب رئيس مستشفى الخضراء، الدكتور الصديق خلف الله بن دلة، الذي خُطف ظهر أمس في منطقة 11 يونيو بطرابلس.

وقالت البعثة في بيان اليوم، إن بن دلة، أستاذ جامعي يبلغ من العمر 66 عامًا، وجراح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء، خُطف ظهر أمس في منطقة 11 يونيو بطرابلس.

مسلحون يخطفون في طرابلس طبيب العظام المعروف الصديق بن دلة

ولفتت إلى أنه تعرض لـ«كمين» حين كان يقود سيارته واقتاده أربعة رجال مسلحين يرتدون زيًّا نظاميًّا، «ولا يزال مكان وجوده مجهولاً».

ودعت البعثة إلى إطلاقه الفوري وغير المشروط، كما أعربت عن قلقها إزاء «ارتفاع معدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة باتت ترتكب الانتهاكات دونما خشية لأي عقاب».